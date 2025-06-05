Marché traditionnel de Monflanquin Monflanquin
Marché traditionnel de Monflanquin Monflanquin jeudi 5 juin 2025.
Marché traditionnel de Monflanquin
Place des Arcades Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif :
Date :
Début : 2025-06-05
fin : 2025-06-26
Date(s) :
2025-06-05 2025-06-12 2025-06-19 2025-06-26 2025-07-03 2025-07-10 2025-07-17 2025-07-24 2025-07-31 2025-08-07 2025-08-14 2025-08-21 2025-08-28 2025-09-04 2025-09-11 2025-09-18 2025-09-25 2025-10-02 2025-10-09 2025-10-16
Marché traditionnel le jeudi matin, toute l’année.
Exceptionnellement il se tiendra sur la place du 8 mai 1945 le jeudi 14 août en raison des préparatifs pour les médiévales de Monflanquin.
Place des Arcades Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 40 05 mairie@monflanquin.fr
English : Marché traditionnel de Monflanquin
Traditional market on Thursday mornings, all year round.
German : Marché traditionnel de Monflanquin
Traditioneller Markt am Donnerstagmorgen, das ganze Jahr über.
Italiano :
Mercato tradizionale il giovedì mattina, tutto l’anno.
Eccezionalmente, si terrà sulla Place du 8 mai 1945 giovedì 14 agosto, a causa dei preparativi per la festa medievale di Monflanquin.
Espanol : Marché traditionnel de Monflanquin
Mercado tradicional los jueves por la mañana, durante todo el año.
