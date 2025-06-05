Marché traditionnel de Monflanquin Monflanquin

Marché traditionnel de Monflanquin Monflanquin jeudi 5 juin 2025.

Place des Arcades Monflanquin Lot-et-Garonne

Début : 2025-06-05

fin : 2025-06-26

2025-06-05 2025-06-12 2025-06-19 2025-06-26 2025-07-03 2025-07-10 2025-07-17 2025-07-24 2025-07-31 2025-08-07 2025-08-14 2025-08-21 2025-08-28 2025-09-04 2025-09-11 2025-09-18 2025-09-25 2025-10-02 2025-10-09 2025-10-16

Marché traditionnel le jeudi matin, toute l’année.

Exceptionnellement il se tiendra sur la place du 8 mai 1945 le jeudi 14 août en raison des préparatifs pour les médiévales de Monflanquin.

Exceptionnellement il se tiendra sur la place du 8 mai 1945 le jeudi 14 août en raison des préparatifs pour les médiévales de Monflanquin. .

Place des Arcades Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 40 05 mairie@monflanquin.fr

English : Marché traditionnel de Monflanquin

Traditional market on Thursday mornings, all year round.

German : Marché traditionnel de Monflanquin

Traditioneller Markt am Donnerstagmorgen, das ganze Jahr über.

Italiano :

Mercato tradizionale il giovedì mattina, tutto l’anno.

Eccezionalmente, si terrà sulla Place du 8 mai 1945 giovedì 14 agosto, a causa dei preparativi per la festa medievale di Monflanquin.

Espanol : Marché traditionnel de Monflanquin

Mercado tradicional los jueves por la mañana, durante todo el año.

