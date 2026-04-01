Ruynes-en-Margeride

Marché traditionnel de Ruynes en Margeride

Place de l’église Ruynes-en-Margeride Cantal

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-15 08:00:00

fin : 2026-10-15 12:30:00

Date(s) :

2026-04-15

Producteurs locaux, maraichers, primeurs et artisans s’installent le dimanche matin sur la place de l’église. Marché plus étoffé de fin juin à fin août.

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Place de l’église Ruynes-en-Margeride 15320 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 23 43 32

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English :

Local producers, market gardeners, greengrocers and craftsmen set up shop on Sunday mornings in the church square. A bigger market from late June to late August.

L’événement Marché traditionnel de Ruynes en Margeride Ruynes-en-Margeride a été mis à jour le 2025-07-31 par Office de Tourisme des Pays de Saint-Flour