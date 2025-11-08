Marché traditionnel de Sainte-Marine Combrit
Marché traditionnel de Sainte-Marine Combrit jeudi 1 janvier 2026.
Marché traditionnel de Sainte-Marine
Place Grafenhausen Combrit Finistère
Début : 2026-01-01 08:30:00
fin : 2026-12-31 12:30:00
2026-01-01
Les mercredis matins, le marché de Sainte-Marine est situé à deux pas du port. Faites le plein de produits frais et locaux et profitez d’une balade avec vue sur Bénodet. .
Place Grafenhausen Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 56 33 14
