Marché traditionnel de Sainte-Marine Combrit

Marché traditionnel de Sainte-Marine

Place Grafenhausen Combrit Finistère

Début : 2026-01-01 08:30:00

fin : 2026-12-31 12:30:00

2026-01-01

Les mercredis matins, le marché de Sainte-Marine est situé à deux pas du port. Faites le plein de produits frais et locaux et profitez d’une balade avec vue sur Bénodet. .

Place Grafenhausen Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 56 33 14

