Montégut

Marché traditionnel du Dimanche

Place des Platanes Montégut Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-11-15 13:00:00

Date(s) :

2026-06-07 2026-06-14 2026-06-21 2026-06-28 2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30 2026-09-06 2026-09-13 2026-09-20 2026-09-27 2026-10-04 2026-10-11 2026-10-18

Nouveauté 2026 à Montégut, à partir du 7 Juin, le DIMANCHE matin, le marché s’installe sur la place des Platanes, ou dans la salle polyvalente en cas de pluie. On y trouve de tout produits locaux, foodtrucks, desserts gourmands, miel, fruits et légumes… ainsi que des artisans passionnés.

Nouveauté 2026 à Montégut, à partir du 7 Juin, le DIMANCHE matin, le marché s’installe sur la place des Platanes, ou dans la salle polyvalente en cas de pluie. On y trouve de tout produits locaux, foodtrucks, desserts gourmands, miel, fruits et légumes… ainsi que des artisans passionnés. .

Place des Platanes Montégut 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 60 47 03 marche.montegut40@gmail.com

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English : Marché traditionnel du Dimanche

New for 2026 in Montégut, from June 7 onwards, the market will be held on Sunday mornings in the Place des Platanes, or in the Salle Polyvalente in case of rain. You’ll find everything: local produce, foodtrucks, gourmet desserts, honey, fruit and vegetables? as well as passionate artisans.

L’événement Marché traditionnel du Dimanche Montégut a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Landes d’Armagnac