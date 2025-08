Marché traditionnel du samedi Place Gambetta Bergerac

Marché traditionnel du samedi

Place Gambetta Centre ville Bergerac Dordogne

Venez passer un moment au marché traditionnel de Bergerac chaque samedi matin. Vous y trouverez des produits alimentaires locaux, des produits de la ferme, du commerce général et manufacturés ainsi que des étales de poissons, crustacés et coquillages. De décembre à février, vous retrouverez également des stands de trufficulteurs.

Trois lieux du centre ville: la Place Lattre de Tassigny autour de l’église Notre-Dame, Place Louis de la Bardonnie où se situent les halles du marché couvert, Place 2 conils.

Profitez du marché hebdomadaire pour vous balader dans les rues médiévales de Bergerac et aller à la rencontre des producteurs.

Parking place Gambetta ouvert les samedis au stationnement avec 30 minutes gratuites (85 places disponibles). .

Place Gambetta Centre ville Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 66 66

English : Marché traditionnel du samedi

Come and spend some time at Bergerac’s traditional market every Saturday morning. You’ll find local food products, farm produce, general merchandise and manufactured goods, as well as stalls selling fish, shellfish and crustaceans. From December to February, you’ll also find

German : Marché traditionnel du samedi

Verbringen Sie einen Moment auf dem traditionellen Markt in Bergerac, der jeden Samstagmorgen stattfindet. Hier finden Sie lokale Lebensmittel, Bauernhofprodukte, allgemeine und verarbeitete Waren sowie Stände mit Fisch, Krustentieren und Muscheln. Von Dezember bis Februar finden Sie außerdem

Italiano :

Venite a trascorrere un po’ di tempo al tradizionale mercato di Bergerac ogni sabato mattina. Troverete prodotti alimentari locali, prodotti agricoli, merci generiche e manufatti, oltre a bancarelle di pesce, molluschi e crostacei. Da dicembre a febbraio, troverete anche

Espanol : Marché traditionnel du samedi

Los sábados por la mañana, acérquese al mercado tradicional de Bergerac. Encontrará productos alimentarios locales, productos agrícolas, mercancías generales y productos manufacturados, así como puestos de pescado, marisco y crustáceos. De diciembre a febrero, también encontrará

L’événement Marché traditionnel du samedi Bergerac a été mis à jour le 2024-12-08 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides