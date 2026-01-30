Marché traditionnel du SAMEDI Roquefort

Marché traditionnel du SAMEDI

Toute l’année à Roquefort, le SAMEDI matin, tout au long de la rue menant aux arènes, flânez dans l’authentique marché traditionnel où de nombreux producteurs locaux vous proposeront fruits et légumes de saison, volailles, boucherie et charcuterie, pastis et autres gourmandises

Durant les mois de juillet et août, le Cercle Taurin vous accompagne pour une visite de la Monumental des Pins , arène en bois inscrite aux Monuments Historiques, située au bout du Marché. .

All year round in Roquefort, on SATURDAY mornings, along the street leading to the bullring, stroll through the authentic traditional market where many local producers will offer you seasonal fruit and vegetables, poultry, butcher’s and delicatessen, pastis and other delicacies

