Marché traditionnel et fermier Place du Tribunal Saint-Sever

Marché traditionnel vendeurs de vêtements, chaussures, légumes, plantes et fleurs… Dans les halles et alentour, commerçants locaux fromagers, charcutiers, boucher, poissonnier, pâtissiers, et producteurs fermiers d’oie et canard gras, poulets, primeurs, fromages, porc, miel…

Tous les samedis matins, marché traditionnel place et rue du Tribunal, avec des vendeurs de vêtements, chaussures, légumes, plantes et fleurs… Dans les halles et tout autour, s’installent des commerçants locaux fromagers, charcutiers, boucher, poissonnier, pâtissiers, et de petits producteurs fermiers d’oie et canard gras, poulets, primeurs, fromages, porc, miel… Sans oublier la brasserie locale et son coin détente, ainsi que des groupes de musiciens aux beaux jours. .

English : Marché traditionnel et fermier

Traditional market: clothes, shoes, vegetables, plants and flowers? In and around the covered market, local traders: cheesemakers, butchers, fishmongers, patissiers, and farm producers of goose and fattened duck, chickens, early produce, cheeses, pork, honey…

