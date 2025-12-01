Marché traditionnel et présence du Père-Noël Saint-Maurice-de-Beynost

Marché traditionnel et présence du Père-Noël

Place Charles de Gaulle Saint-Maurice-de-Beynost Ain

Début : 2025-12-13 08:00:00

fin : 2025-12-13 12:00:00

2025-12-13

Les fêtes avancent à grands pas, venez découvrir des idées cadeaux pour tous au marché de Saint-Maurice-de-Beynost.

Présence du Père-Noël et balade en calèche seront au programme !

On vous attend nombreux !

Place Charles de Gaulle Saint-Maurice-de-Beynost 01700 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 55 14 08 mairie@saint-maurice-de-beynost.fr

English :

With the festive season fast approaching, come and discover gift ideas for everyone at the Saint-Maurice-de-Beynost market.

Santa Claus and a horse-drawn carriage ride will be on the program!

We look forward to seeing you there!

German :

Die Feiertage rücken immer näher. Entdecken Sie auf dem Markt in Saint-Maurice-de-Beynost Geschenkideen für alle.

Die Anwesenheit des Weihnachtsmanns und eine Kutschfahrt stehen auf dem Programm!

Wir erwarten Sie zahlreich!

Italiano :

Con l’avvicinarsi delle festività, venite a scoprire idee regalo per tutti al mercato di Saint-Maurice-de-Beynost.

In programma anche Babbo Natale e un giro in carrozza!

Non vediamo l’ora di vedervi lì!

Espanol :

Con las fiestas a la vuelta de la esquina, venga al mercado de Saint-Maurice-de-Beynost y descubra regalos para todos.

No faltará Papá Noel y habrá un paseo en coche de caballos

¡Le esperamos!

