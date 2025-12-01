Marché traditionnel et présence du Père-Noël Saint-Maurice-de-Beynost
Marché traditionnel et présence du Père-Noël Saint-Maurice-de-Beynost samedi 13 décembre 2025.
Marché traditionnel et présence du Père-Noël
Place Charles de Gaulle Saint-Maurice-de-Beynost Ain
Début : 2025-12-13 08:00:00
fin : 2025-12-13 12:00:00
2025-12-13
Les fêtes avancent à grands pas, venez découvrir des idées cadeaux pour tous au marché de Saint-Maurice-de-Beynost.
Présence du Père-Noël et balade en calèche seront au programme !
On vous attend nombreux !
Place Charles de Gaulle Saint-Maurice-de-Beynost 01700 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 55 14 08 mairie@saint-maurice-de-beynost.fr
English :
With the festive season fast approaching, come and discover gift ideas for everyone at the Saint-Maurice-de-Beynost market.
Santa Claus and a horse-drawn carriage ride will be on the program!
We look forward to seeing you there!
German :
Die Feiertage rücken immer näher. Entdecken Sie auf dem Markt in Saint-Maurice-de-Beynost Geschenkideen für alle.
Die Anwesenheit des Weihnachtsmanns und eine Kutschfahrt stehen auf dem Programm!
Wir erwarten Sie zahlreich!
Italiano :
Con l’avvicinarsi delle festività, venite a scoprire idee regalo per tutti al mercato di Saint-Maurice-de-Beynost.
In programma anche Babbo Natale e un giro in carrozza!
Non vediamo l’ora di vedervi lì!
Espanol :
Con las fiestas a la vuelta de la esquina, venga al mercado de Saint-Maurice-de-Beynost y descubra regalos para todos.
No faltará Papá Noel y habrá un paseo en coche de caballos
¡Le esperamos!
