Marché traditionnel place de l’Hôtel de Ville Geaune

Charmant petit marché de village sur la place de la bastide. Les commerçants fromager, maraîcher, vendeur de vêtements et horticulteur en saison… vous y accueillent chaleureusement.

place de l'Hôtel de Ville Dans la bastide Geaune 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Marché traditionnel

Charming little village market on the place de la bastide. The shopkeepers: cheese maker, market gardener, clothes seller and horticulturist in season… welcome you warmly.

