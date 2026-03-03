Marché traditionnel hebdomadaire Angoisse

Marché traditionnel hebdomadaire

place de la mairie Angoisse Dordogne

Début : 2026-03-04

fin : 2026-09-02

2026-03-04 2026-03-11 2026-03-18 2026-03-25 2026-04-01 2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29 2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27 2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15

Tous les mercredis matin, petit marché alimentaire dans le bourg avec des producteurs locaux et commerçants. .

place de la mairie Angoisse 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 49 14 53 leptimarchelocal@gmail.com

