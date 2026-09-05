Marché traditionnel La Cavalerie
samedi 5 septembre 2026 · La Cavalerie
Informations pratiques
La Cavalerie
Marché traditionnel
Espace Robert Muret La Cavalerie Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Accès libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-05
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-09-05 2026-09-12 2026-09-19 2026-09-26 2026-10-03 2026-10-10 2026-10-17 2026-10-24 2026-10-31 2026-11-07 2026-11-14
Marché traditionnel tous les samedis de l’année à l’Espace Robert Muret.
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Espace Robert Muret La Cavalerie 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 62 70 11
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English :
Traditional market every Saturday of the year at Espace Robert Muret.
L’événement Marché traditionnel La Cavalerie a été mis à jour le 2026-09-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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