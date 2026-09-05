Informations pratiques

La Cavalerie

Marché traditionnel

Espace Robert Muret La Cavalerie Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Accès libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-05

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-09-05 2026-09-12 2026-09-19 2026-09-26 2026-10-03 2026-10-10 2026-10-17 2026-10-24 2026-10-31 2026-11-07 2026-11-14

Marché traditionnel tous les samedis de l’année à l’Espace Robert Muret.

.

Espace Robert Muret La Cavalerie 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 62 70 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Traditional market every Saturday of the year at Espace Robert Muret.

L’événement Marché traditionnel La Cavalerie a été mis à jour le 2026-09-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)