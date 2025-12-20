Marché traditionnel

Place A. Briand Peyrehorade Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28

fin : 2026-01-28

Date(s) :

2026-01-28

Le marché traditionnel de Peyrehorade se tient le mercredi matin depuis 1358.

Alimentation, artisanat, produits du terroir, textile,…

Le marché traditionnel de Peyrehorade se tient le mercredi matin depuis 1358.

Alimentation, artisanat, produits du terroir, textile,… .

Place A. Briand Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 60 20 mairie@peyrehorade.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché traditionnel

The traditional market of Peyrehorade has been held on Wednesday mornings since 1358.

Food, crafts, local products, textiles,…

L’événement Marché traditionnel Peyrehorade a été mis à jour le 2025-12-16 par OT Pays d’Orthe et Arrigans