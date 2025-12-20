Marché traditionnel Saint-Pée-sur-Nivelle
Le samedi matin, rassemblement hebdomadaire de nos producteurs locaux. Vous y trouverez fromage de brebis, légumes, volailles, miel, œufs frais, piment d’Espelette, confitures… .
Place de l’Eglise Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 11 69
