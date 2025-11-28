Marché traditionnel Saint-Valery-en-Caux
Marché traditionnel Saint-Valery-en-Caux vendredi 28 novembre 2025.
Marché traditionnel
Place de la Chapelle Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime
Début : 2025-11-28 09:00:00
fin : 2025-11-28 12:00:00
Tous les vendredis matin, de 9h à 12h, sur la place de la Chapelle.
Venez à la rencontre des producteurs et artisans locaux pour faire le plein de saveurs et de bons produits ! .
Place de la Chapelle Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 00 22
