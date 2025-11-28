Marché traditionnel Saint-Valery-en-Caux

Marché traditionnel

Place de la Chapelle Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

2025-11-28 09:00:00

2025-11-28 12:00:00

2025-11-28

Tous les vendredis matin, de 9h à 12h, sur la place de la Chapelle.

Venez à la rencontre des producteurs et artisans locaux pour faire le plein de saveurs et de bons produits !

Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie

