Marché traditionnel Saint-Valery-en-Caux
vendredi 27 novembre 2026 · Saint-Valery-en-Caux
Informations pratiques
Saint-Valery-en-Caux
Marché traditionnel
Place de la Chapelle Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 09:00:00
fin : 2026-11-27 12:00:00
Date(s) :
2026-11-27
Tous les vendredis matin, de 9h à 12h, sur la place de la Chapelle.
Venez à la rencontre des producteurs et artisans locaux pour faire le plein de saveurs et de bons produits ! .
Place de la Chapelle Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 00 22
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English : Marché traditionnel
L’événement Marché traditionnel Saint-Valery-en-Caux a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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