MARCHÉ TRADITIONNEL Salasc 29 juin 2025 07:00

Hérault

MARCHÉ TRADITIONNEL Place des Comédiens Salasc Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-29

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-06-29

De 7h à 13h, place des comédiens, marché.

10 exposants Producteur Bio Alimentaire, vestimentaire, fleurs, paysan, produits du terroir, producteurs.

De 7h à 13h, place des comédiens, marché.

10 exposants Producteur Bio Alimentaire, vestimentaire, fleurs, paysan, produits du terroir, producteurs. .

Place des Comédiens

Salasc 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 10 01

English : MARCHÉ TRADITIONNEL

The market is from 9h00 to 12h00 at the ‘place des comédiens’. With food, clothes, flowers, farmed and other locally produced goods. 10 stalls.

Organic Farm Produce The ‘Mas de la Tortue’ is the place for aromatic and medicinal plants, chillies, comestible flowers, tulsi, goji, jiaogulan, stevia, and vegetable garden plants.

German : TRADITIONELLER MARKT

Von 7.00 bis 13.00 Uhr, place des comédiens, Rue du jeu de Ballon Wochenmarkt. Lebensmittel, Kleidung, Blumen, Bauern, lokale Produkte, Erzeuger. 00 Aussteller

Bioerzeuger Mas de la Tortue Gewürz- und Heilpflanzen, Peperonis, essbare Blüten, Tulsi, Goji, Jiaogulan, Stevia, Gemüsepflanzen.

Italiano :

Dalle 7 alle 13, Place des Comédiens, mercato.

10 espositori Produttori biologici: cibo, abbigliamento, fiori, agricoltori, prodotti locali, produttori.

Espanol :

De 7.00 a 13.00 h, Place des Comédiens, mercado.

10 expositores Productores ecológicos: alimentación, ropa, flores, agricultores, productos locales, productores.

L’événement MARCHÉ TRADITIONNEL Salasc a été mis à jour le 2025-06-17 par 34 OT DU CLERMONTAIS