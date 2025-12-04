Marché traditionnel Tardets-Sorholus
Marché traditionnel Tardets-Sorholus lundi 2 mars 2026.
Marché traditionnel
Place centrale Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-03-02
fin : 2026-03-02
2026-03-02
Le marché se déroule sur la place centrale de Tardets.
Vous pouvez y faire vos achats tous les lundis durant les périodes de vacances scolaires, un lundi sur deux durant les autres périodes. Vous y trouverez les produits locaux renommés tels fromages, volailles, conserves artisanales. .
Place centrale Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 55 90
