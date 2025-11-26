Marché traditionnel Veules-les-Roses

Marché traditionnel Veules-les-Roses mercredi 26 novembre 2025.

Marché traditionnel

Rue Victor Hugo Veules-les-Roses Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26 09:00:00

fin : 2025-11-26 12:00:00

Date(s) :

2025-11-26

Retrouvez de nombreux commerçants, producteurs locaux et artisans chaque matin de 9h à 12h (jusqu’à 13h en été) dans le centre du village. Un rendez-vous incontournable pour faire le plein de produits frais et authentiques ! .

Rue Victor Hugo Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 64 11

English : Marché traditionnel

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché traditionnel Veules-les-Roses a été mis à jour le 2025-09-08 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre