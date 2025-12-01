Marché traditionnel Veules-les-Roses
Marché traditionnel Veules-les-Roses mercredi 10 décembre 2025.
Marché traditionnel
Rue Victor Hugo Veules-les-Roses Seine-Maritime
Début : 2025-12-10 09:00:00
fin : 2025-12-10 12:00:00
2025-12-10
Retrouvez de nombreux commerçants, producteurs locaux et artisans chaque matin de 9h à 12h (jusqu’à 13h en été) dans le centre du village. Un rendez-vous incontournable pour faire le plein de produits frais et authentiques ! .
Rue Victor Hugo Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 64 11
