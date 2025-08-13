Marché traditionnel Veules-les-Roses
mercredi 23 décembre 2026 · Veules-les-Roses
Informations pratiques
Veules-les-Roses
Marché traditionnel
Rue Victor Hugo Veules-les-Roses Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-23 09:00:00
fin : 2026-12-23 12:00:00
Date(s) :
2026-12-23
Retrouvez de nombreux commerçants, producteurs locaux et artisans chaque matin de 9h à 12h (jusqu’à 13h en été) dans le centre du village. Un rendez-vous incontournable pour faire le plein de produits frais et authentiques ! .
Rue Victor Hugo Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 64 11
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English : Marché traditionnel
L’événement Marché traditionnel Veules-les-Roses a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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