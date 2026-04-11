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Marche (trail off) et VTT PL des Droits de l’Homme Bas-en-Basset Bas-en-Basset

Marche (trail off) et VTT PL des Droits de l’Homme Bas-en-Basset Bas-en-Basset samedi 18 avril 2026.

Lieu : PL des Droits de l'Homme Bas-en-Basset

Adresse : Espace Fabro

Ville : 43210 Bas-en-Basset

Département : Haute-Loire

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 07:30:00

Tarif :

Bas-en-Basset

Marche (trail off) et VTT

PL des Droits de l’Homme Bas-en-Basset Espace Fabro Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 07:30:00
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

Marche et VTT organisée par l’association les Copains Bassois
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PL des Droits de l’Homme Bas-en-Basset Espace Fabro Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44  lescopainsde97.htl@gmail.com

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English :

Walking and mountain biking organized by the Copains Bassois association

L’événement Marche (trail off) et VTT Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

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