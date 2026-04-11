Marche (trail off) et VTT PL des Droits de l’Homme Bas-en-Basset Bas-en-Basset

Bas-en-Basset

Marche (trail off) et VTT

PL des Droits de l’Homme Bas-en-Basset Espace Fabro Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 07:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Marche et VTT organisée par l’association les Copains Bassois

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PL des Droits de l’Homme Bas-en-Basset Espace Fabro Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44 lescopainsde97.htl@gmail.com

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English :

Walking and mountain biking organized by the Copains Bassois association

L’événement Marche (trail off) et VTT Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron