vourze Beauzac Haute-Loire

Début : 2025-10-03 19:00:00

fin : 2025-10-03

2025-10-03

Marche Trail Off semi nocturne organisé par les Ados du Beaucal Cap Evasion. Départ à Vourze au pôle enfance. Inscriptions sur place à partir de 18h. Plusieurs parcours de 11 km, 7,8 km, 3,75 km et parcours enfant de 1 km.

vourze Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 52 04

English :

Semi-night Walk Trail Off organized by the Beaucal Cap Evasion teens. Departure from Vourze at the children’s center. On-site registration from 6pm. Several routes of 11 km, 7.8 km, 3.75 km and 1 km children’s trail.

German :

Wanderung Trail Off halbnächtlich, organisiert von den Teens des Beaucal Cap Evasion. Start in Vourze am Kinderzentrum. Anmeldungen vor Ort ab 18 Uhr. Mehrere Strecken von 11 km, 7,8 km, 3,75 km und Kinderstrecke von 1 km.

Italiano :

Camminata semi-notturna Trail Off organizzata dagli adolescenti di Beaucal Cap Evasion. Partenza da Vourze presso il centro per bambini. Iscrizioni sul posto a partire dalle 18.00. Diversi percorsi di 11 km, 7,8 km, 3,75 km e 1 km di percorso per bambini.

Espanol :

Caminata semi-noche Trail Off organizada por los adolescentes de la Evasión de Beaucal Cap. Salida desde el centro infantil de Vourze. Inscripciones in situ a partir de las 18h. Varios recorridos de 11 km, 7,8 km, 3,75 km y sendero infantil de 1 km.

L'événement Marche Trail Off semi nocturne Beauzac a été mis à jour le 2025-09-27