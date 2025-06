MARCHÉ TRUFFES ET SAVEURS – Vinassan 14 juin 2025 09:00

4ème édition du Marché Truffes et Saveurs à Vinassan !

Une grande journée autour du marché aux truffes d’été (avec l’association des Trufficulteurs de l’Aude).

Programme de la journée à partir de 9 h

– 9 h Ouverture du marché des producteurs et artisans

– De 10 h à 17 h Animations gratuites (jeux en bois, maquillage, promenades à dos d’âne, jeux gonflables)

– 11 h Ouverture du marché de la truffe blanche d’été organisé par l’Association des Trufficulteurs Audois et la mairie de Vinassan

11h30 Intronisation par la confrérie Los Trufaïres de Villanova de Menerbes

Buvette et restauration sur place.

– 15h Spectacle gratuit d’artistes acrobates par compagnie Tamely Shows.

Et tout au long de la journée, profitez des chants des Chanteurs Montagnards Arielès !

Vinassan 11110 Aude Occitanie +33 7 84 23 67 84 cados113466@orange.fr

English :

4th Truffles and Flavors Market in Vinassan!

A great day around the summer truffle market (with the Aude Trufficulteurs association).

Program from 9 h :

– 9 h Opening of the producers and craftsmen market

– 10 a.m. to 5 p.m.: Free entertainment (wooden games, face painting, donkey rides, inflatable games)

– 11 a.m.: Opening of the white summer truffle market organized by the Association des Trufficulteurs Audois and Vinassan town council

11:30 am: Enthronement by the Los Trufaïres de Villanova de Menerbes brotherhood

Refreshments and snacks on site.

– 3pm: Free acrobatic show by the Tamely Shows company.

And all day long, enjoy the songs of the Chanteurs Montagnards Arielès!

German :

4. Ausgabe des Marché Truffes et Saveurs in Vinassan!

Ein großer Tag rund um den Sommertrüffelmarkt (mit der Association des Trufficulteurs de l’Aude).

Programm des Tages ab 9 Uhr:

– 9 h: Eröffnung des Marktes der Erzeuger und Handwerker

– 10-17 Uhr: Kostenlose Animationen (Holzspiele, Schminken, Eselreiten, Hüpfburgen)

– 11 h: Eröffnung des Marktes für weiße Sommertrüffel, der von der Association des Trufficulteurs Audois und dem Bürgermeisteramt von Vinassan organisiert wird

11.30 Uhr: Inthronisierung durch die Bruderschaft Los Trufaïres de Villanova de Menerbes

Getränke und Speisen vor Ort.

– 15 Uhr: Kostenlose Vorstellung von Akrobatikkünstlern der Firma Tamely Shows.

Und den ganzen Tag lang: Gesang der Chanteurs Montagnards Arielès!

Italiano :

4° Mercato dei Tartufi e dei Sapori a Vinassan!

Una grande giornata al mercato estivo dei tartufi (con l’Associazione dei Tartufai dell’Aude).

Programma della giornata a partire dalle ore 9:

– ore 9: Apertura del mercato dei produttori e degli artigiani

– Dalle 10 alle 17: animazione gratuita (giochi in legno, pittura del viso, passeggiate con gli asini, giochi gonfiabili)

– ore 11: Apertura del mercato del tartufo bianco estivo organizzato dall’Associazione dei Trufficulteurs Audois e dal Comune di Vinassan

11.30: Intronizzazione da parte della confraternita Los Trufaïres de Villanova de Menerbes

Rinfresco e cibo sul posto.

– ore 15.00: spettacolo gratuito di artisti acrobatici a cura della compagnia Tamely Shows.

E per tutto il giorno, godetevi le canzoni dei cantori di montagna di Arielès!

Espanol :

¡4º Mercado de Trufas y Sabores en Vinassan!

Un gran día en el mercado estival de la trufa (con la Asociación de Truficultores del Aude).

Programa del día a partir de las 9 h :

– 9 h: Apertura del mercado de productores y artesanos

– 10 h a 17 h: Animaciones gratuitas (juegos de madera, pintura de caras, paseos en burro, juegos hinchables)

– 11 h: Apertura del mercado de la trufa blanca de verano organizado por la Association des Trufficulteurs Audois y el ayuntamiento de Vinassan

11.30 h: Entronización a cargo de la cofradía de los Trufaïres de Villanova de Menerbes

Refrescos y comida in situ.

– 15.00 h: Espectáculo gratuito de artistas acrobáticos a cargo de la compañía Tamely Shows.

Y durante todo el día, ¡disfrute de las canciones de los cantores de montaña Arielès!

