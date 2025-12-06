Marché Ubuntu Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine

Le Marché Ubuntu, c’est bien plus qu’un simple marché !

Ubuntu est une expérience collective. Un lieu où se croisent des marques françaises issues de la diaspora africaine et caribéenne, des artisans, des créateurs, des penseurs du monde à venir.

Un marché d’artisans et de créateur·rices français·es, issues de la diaspora africaine et caribéenne.

Le dimanche 07 décembre 2025

de 10h00 à 17h00

Le samedi 06 décembre 2025

de 10h00 à 20h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

https://communalesaintouen.com/evenements/marche-ubuntu/