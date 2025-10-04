MARCHÉ UBUNTU HALLES DE LA CARTOUCHERIE Toulouse

HALLES DE LA CARTOUCHERIE 10 Place de la Charte des Libertés Communales Toulouse Haute-Garonne

Le Marché Ubuntu revient à Toulouse aux Halles de la Cartoucherie ! Venez soutenir une économie plus juste, découvrir des talents d’exception et célébrer la créativité dans toute sa diversité.

Venez découvrir un marché pas comme les autres des marques africaines et caribéennes éco-responsables made in France qui célèbrent l’artisanat, la culture et l’innovation. Du style, du goût, du sens et des créateurs engagés !

Des stands inspirants venus de toute la France tels Tanguy Semvo, qui vinifie le seul ananas labellisé au monde, issu du Bénin ou encore Helza Design, artiste aux pièces contemporaines qui marient avec élégance le bois, le raphia et bien d’autres talents. Mais aussi des animations vibrantes, des rencontres authentiques et une ambiance chaleureuse vous attendent. .

HALLES DE LA CARTOUCHERIE 10 Place de la Charte des Libertés Communales Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie contact@videdressingdestoulousaines.fr

English :

The Ubuntu Market returns to Toulouse at Les Halles de la Cartoucherie! Come and support a fairer economy, discover exceptional talent and celebrate creativity in all its diversity.

German :

Der Ubuntu-Markt kehrt nach Toulouse in die Halles de la Cartoucherie zurück! Kommen Sie und unterstützen Sie eine gerechtere Wirtschaft, entdecken Sie außergewöhnliche Talente und feiern Sie die Kreativität in all ihrer Vielfalt.

Italiano :

Il Mercato Ubuntu torna a Tolosa presso Les Halles de la Cartoucherie! Venite a sostenere un’economia più equa, a scoprire talenti eccezionali e a celebrare la creatività in tutta la sua diversità.

Espanol :

El mercado Ubuntu vuelve a Toulouse, a Les Halles de la Cartoucherie Venga y apoye una economía más justa, descubra talentos excepcionales y celebre la creatividad en toda su diversidad.

