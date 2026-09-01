Marche Un caillou sous la chaussure Route de Purifaing Cleurie

Informations pratiques

Cleurie

Marche Un caillou sous la chaussure

Route de Purifaing Hêtre de la Vierge Cleurie Vosges

Tarif : – – EUR

3

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 08:00:00

fin : 2026-09-20 11:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Marcheur occasionnel ou habitué des sentiers, venez profiter d’une belle matinée en pleine nature ! 2 parcours possible 7 ou 13 km, ravitaillement inclus buvette et vente de petits pâtés proposés tout au long de la matinée.Tout public

3 .

Route de Purifaing Hêtre de la Vierge Cleurie 88120 Vosges Grand Est cdfcleurie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Whether you’re a casual hiker or a regular on the trails, come enjoy a beautiful morning surrounded by nature! Two routes to choose from: 7 or 13 km, with refreshments included—a refreshment stand and light snacks available throughout the morning.

L’événement Marche Un caillou sous la chaussure Cleurie a été mis à jour le 2026-08-29 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES