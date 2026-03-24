Marche Une journée en Suisse Normande Ménil-Hubert-sur-Orne
Marche Une journée en Suisse Normande Ménil-Hubert-sur-Orne samedi 25 avril 2026.
Marche Une journée en Suisse Normande
Gîte de la Valette Ménil-Hubert-sur-Orne Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Une jounée proposée à toute personne intéréssée par les chemins de Compostelle.
-8h15 Venez nous rejoindre au gîte de la Valette à Ménil-Hubert Circuit de 23 km
Le Pont des Vers, la Forêt Auvray, les Roches d’Oëtre… Retour au gîte
Prévoir son pique-nique. .
Gîte de la Valette Ménil-Hubert-sur-Orne 61430 Orne Normandie +33 6 43 42 70 82 nicolehalbout@orange.fr
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English : Marche Une journée en Suisse Normande
L’événement Marche Une journée en Suisse Normande Ménil-Hubert-sur-Orne a été mis à jour le 2026-03-20 par Flers agglo