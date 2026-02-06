Marché Uzerchois Uzerche

Marché Uzerchois

Rue Paul Langevin Uzerche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-02-07 2026-02-14 2026-02-21 2026-02-28 2026-03-07 2026-03-14 2026-03-21 2026-03-28 2026-04-04 2026-04-11 2026-04-18 2026-04-25 2026-05-02 2026-05-09 2026-05-16 2026-05-23 2026-05-30 2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20

Petit marché convivial, pour retrouver le goût de notre terroir. Légumes, fruits, fromages, foie gras et canard gras, champignons, produits et conserves de porc… Et aussi, fleurs, couture créative, réparation de cycle… .

Rue Paul Langevin Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 15 71 accueil@terresdecorreze.com

