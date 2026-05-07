Marché varisien Verrières-de-Joux
Marché varisien Verrières-de-Joux vendredi 5 juin 2026.
Verrières-de-Joux
Marché varisien
Cour de l’école Verrières-de-Joux Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 18:00:00
fin : 2026-06-05 22:00:00
Date(s) :
2026-06-05
Organisé par Les Ecoliers Varisiens.
1ère édition du Marché Varisien nocturne ! Venez profiter d’une soirée conviviale autour de notre petit marché artisans, créateurs, petite restauration et buvette seront au rendez-vous ! .
Cour de l’école Verrières-de-Joux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 51 43 07 ecoliersvarisiens@gmail.com
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English : Marché varisien
L’événement Marché varisien Verrières-de-Joux a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS