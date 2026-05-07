Verrières-de-Joux

Marché varisien

Cour de l’école Verrières-de-Joux Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 18:00:00

fin : 2026-06-05 22:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Organisé par Les Ecoliers Varisiens.

1ère édition du Marché Varisien nocturne ! Venez profiter d’une soirée conviviale autour de notre petit marché artisans, créateurs, petite restauration et buvette seront au rendez-vous ! .

Cour de l’école Verrières-de-Joux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 51 43 07 ecoliersvarisiens@gmail.com

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English : Marché varisien

L’événement Marché varisien Verrières-de-Joux a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS