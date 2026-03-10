Marche

Vatan Indre

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 08:00:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

L’association Vatan en Fête a le plaisir de vous convier à une marche conviviale qui aura lieu le 1er mai 2026 à Vatan.

À cette occasion, deux parcours seront proposés afin de permettre à chacun de participer selon son rythme et ses envies un parcours de 9 km et un parcours de 13 km. Ce sera l’occasion de découvrir les paysages autour de Vatan dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Les inscriptions se feront à partir de 8h à la salle des fêtes de Vatan. Départ groupé à 8h30. Venez nombreux profiter d’une belle matinée sportive et conviviale organisée par Vatan en Fête ! 3 .

Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 6 73 94 64 20

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English :

The Vatan en Fête association invites you to a walk on May 01, 2025 in Vatan.

L’événement Marche Vatan a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Champs d’Amour