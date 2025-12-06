Marché & village de Noël Place des Fêtes

Place de Verdun La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-20

Cette année, la place de Verdun se transforme en véritable place des Fêtes, où le père Noël et ses lutins dévoilent leur atelier, leurs histoires et leurs douceurs venues du Québec.

.

Place de Verdun La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English : Christmas market & village Place des Fêtes

This year, Place de Verdun is transformed into a veritable holiday square, where Santa and his elves unveil their workshop, stories and sweets from Quebec.

L’événement Marché & village de Noël Place des Fêtes La Rochelle a été mis à jour le 2025-12-03 par Nous La Rochelle