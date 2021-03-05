Marché Villemontois

Villemontais Loire

Mercredi 2026-03-31 16:00:00

2026-12-31 19:30:00

2026-03-31

Producteurs locaux fromages de brebis, chèvre, producteurs auvergnats; pain; fruits et légumes; producteur de viande (bœuf, veau, agneau, porc ) charcuterie; miel et produits dérivés; escargots; farine bio; plats à emporter; stand de vêtements.

Place St Vincent Villemontais 42155 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 63 10 15 mairie@villemontais.fr

Local producers: ewe’s cheese, goat’s cheese, Auvergne producers; bread; fruit and vegetables; meat producers (beef, veal, lamb, pork); charcuterie; honey and by-products; snails; organic flour; take-away food; clothing stall.

