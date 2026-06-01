Marché vintage La ciergerie des moulins Gueures

Gueures

Marché vintage

La ciergerie des moulins 3 rue de la Vallée Gueures Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 09:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

La ciergerie des moulins vous invite à son premier marché vintage ! Rendez-vous le 28 juin de 9h à 18h.

S’offrir de la seconde main est avant tout un acte éco-responsable et qui vous ressemble par des pièces uniques !

Avec les pièces vintages vous retrouvez la qualité des matières et le style!

Venez chiner de belles pièces de mode, des accessoires uniques et dénicher vos prochains coups de cœur dans une ambiance conviviale.

Notre buvette sera également ouverte pour vous accueillir tout au long de la journée, que ce soit pour le déjeuner, une pause gourmande ou le goûter.

Nous avons hâte de vous retrouver pour cette belle journée placée sous le signe de la mode, du partage et des bonnes trouvailles !

Infos et réservations exposants: laciergeriedesmoulins@gmail.com .

La ciergerie des moulins 3 rue de la Vallée Gueures 76730 Seine-Maritime Normandie +33 6 68 20 88 00

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English : Marché vintage

L’événement Marché vintage Gueures a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Terroir de Caux