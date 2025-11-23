Marche violette La lanterne Grâces

Marche violette

Tarif :

Dans le cadre de la semaine internationale contre les violences faites aux femmes, la municipalité de Graces organise les marches solidaires 2 km et 7 km. Forum d’informations, Flash mob, théatre j’ai reçu des fleurs , communication relationnelle, self défense, Qi Gong, Gend’truck, maison de l’Argoat, maison des femmes 22, ligue des droits de l’homme. .

La lanterne 1 Rue de Keravel Grâces 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 40 21 21

