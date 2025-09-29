Marche | Virade de l’Espoir Mazeyrat-d’Allier

Marche | Virade de l’Espoir Mazeyrat-d’Allier lundi 29 septembre 2025.

Marche | Virade de l’Espoir

Maison des Associations Mazeyrat-d’Allier Haute-Loire

Tarif : 4 – 4 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-29 08:00:00

fin : 2025-09-29 18:00:00

Date(s) :

2025-09-29

L’association l’Arbre à cœurs organise une marche pour participer aux Virades de l’espoir avec 2 parcours de 12km et 5km et un repas cuit au four du village.

.

Maison des Associations Mazeyrat-d’Allier 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 31 37 24

English :

The Arbre à c?urs association is organizing a walk to take part in the Virades de l’espoir, with 2 routes of 12km and 5km, and a meal cooked in the village oven.

German :

Der Verein l’Arbre à c?urs organisiert eine Wanderung, um an der Virades de l’espoir teilzunehmen. Es gibt zwei Strecken von 12 km und 5 km und eine Mahlzeit, die im Dorfbackofen gebacken wird.

Italiano :

L’associazione Arbre à c’urs organizza una passeggiata per partecipare alle Virades de l’espoir, con 2 percorsi di 12 km e 5 km e un pasto cucinato nel forno del villaggio.

Espanol :

La asociación Arbre à cœurs organiza una marcha para participar en las Virades de l’espoir, con 2 recorridos de 12 km y 5 km y una comida cocinada en el horno del pueblo.

L’événement Marche | Virade de l’Espoir Mazeyrat-d’Allier a été mis à jour le 2025-09-04 par Communauté de communes des rives Haut-Allier