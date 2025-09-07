Marche-VTT 2025 CHÂTELUS 03120 Le bourg de CHÄTELUS 03 face a l’église Châtelus

Le bourg de CHÄTELUS 03 face a l’église Le Bourg de CHÂTELUS 03120 Châtelus Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-09-07 08:00:00
fin : 2025-09-07 17:00:00

Date(s) :
2025-09-07

L’association <> organise une marche ou VTT sur 3 parcours le 7 septembres 2025 à partir de 8h à CHATELUS
Le bourg de CHÄTELUS 03 face a l’église Le Bourg de CHÂTELUS 03120 Châtelus 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 92 19 42  sfgt.joyeux@orange.fr

English :

The association <> is organizing a 3-course walk or mountain bike ride on September 7, 2025 starting at 8am in CHATELUS

German :

Der Verein <> organisiert am 7. September 2025 ab 8 Uhr in CHATELUS eine Wanderung oder Mountainbike-Tour auf drei Strecken

Italiano :

L’associazione <> organizza una passeggiata a piedi o in mountain bike su 3 percorsi il 7 settembre 2025 con partenza alle 8 a CHATELUS

Espanol :

La asociación <> organiza una marcha a pie o en bicicleta de montaña por 3 rutas el 7 de septiembre de 2025 a partir de las 8h en CHATELUS

L’événement Marche-VTT 2025 CHÂTELUS 03120 Châtelus a été mis à jour le 2025-08-11 par Vichy Destinations