Marche-VTT 2026 Place de l’église Châtelus
dimanche 13 septembre 2026 · Place de l'église · Châtelus
Informations pratiques
Châtelus
Marche-VTT 2026
Place de l’église Le Bourg Châtelus Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13 17:00:00
Date(s) :
2026-09-13
L’association <
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Place de l’église Le Bourg Châtelus 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 88 42 48 sfgt.joyeux@orange.fr
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English :
The association “Pour la mise en valeur de Chatelus” is organizing three hiking and mountain biking trails of 8 km, 16 km, and 20 km.
L’événement Marche-VTT 2026 Châtelus a été mis à jour le 2026-08-08 par Vichy Destinations