Marche-VTT 2026 Place de l’église Châtelus

Informations pratiques

Châtelus

Marche-VTT 2026

Place de l’église Le Bourg Châtelus Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:00:00

fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :

2026-09-13

L’association < > organise 3 circuits de marche et vtt de 8 km- 16km -20km

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Place de l’église Le Bourg Châtelus 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 88 42 48 sfgt.joyeux@orange.fr

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English :

The association “Pour la mise en valeur de Chatelus” is organizing three hiking and mountain biking trails of 8 km, 16 km, and 20 km.

L’événement Marche-VTT 2026 Châtelus a été mis à jour le 2026-08-08 par Vichy Destinations