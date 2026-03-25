Marche, vtt, repas sapeurs pompiers Beauzac
Marche, vtt, repas sapeurs pompiers Beauzac dimanche 12 avril 2026.
Marche, vtt, repas sapeurs pompiers
La Dorlière Beauzac Haute-Loire
Tarif : 8 – 8 – 12 EUR
8€ parcours marche ou vtt + ravitaillement
10€ repas seul
12€ parcours marche ou vtt + ravitaillement+ repas
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 07:30:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Marche et vtt, repas à la Caserne des sapeurs pompiers de Beauzac. A partir de 7h30. Marche de 6 km, 12 km et 20 km. VTT/VAE 30 km. Repas sarasson sur réservation à l’Office de Tourisme. Une partie des bénéfices sera reversée à l’ODP.
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La Dorlière Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 50 74
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English :
Walk and mountain bike, lunch at the Beauzac fire station. Starting at 7:30 am. Walks 6 km, 12 km and 20 km. Mountain bike/VAE 30 km. Sarasson meal on reservation at the Tourist Office. Part of the proceeds will be donated to the ODP.
L’événement Marche, vtt, repas sapeurs pompiers Beauzac a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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