Marche Yoga Breathwalk Parking Forêt Santec

Marche Yoga Breathwalk

Parking Forêt 430 Rue de la Forêt Santec Finistère

Début : 2025-08-09 10:00:00

fin : 2025-08-09 11:30:00

2025-08-09

LA MARCHE CONSCIENTE (ou BreathWalk), issue du kundalini Yoga, se pratique en extérieur.

Il ne faut pas de connaissance particulière ni de pratique en Yoga. Cette marche est adaptable à tous, du sédentaire au sportif, à partir de 14 ans. Il suffit pouvoir de marcher pendant 1 heure sans discontinuité (sans bâton ni sac à dos).

Chaque séance est différente

Chaque marche est constituée de cinq modules :

– Éveil : étirements et respirations

– Alignement : marche lente d’observation physique et mentale

– Alternance de « Marches Méditatives » (avec des Mantras non chantés) et de « Marches Naturelles »

– Équilibre : étirements et respirations

– Intégration en méditation guidée (marche intérieure qui apporte clarté et bien-être), relaxation

Bienfaits :

*Apaise et revitalise le corps physique, le mental et l’esprit esprit afin qu’ils travaillent ensemble.

*Apprend à respirer et marcher consciemment, pour diriger son corps autant que son mental, pour maîtriser son humeur, commander ses forces et calmer le mental tout en faisant de l’exercice aérobic.

*Aligne les centres énergétiques.

De Santec à Keremma, rendez-vous différent chaque jour.

Si tu n’arrives pas à penser, marche.

Si tu penses trop, marche.

Si tu penses mal, marche encore. Giono .

Parking Forêt 430 Rue de la Forêt Santec 29250 Finistère Bretagne +33 6 75 45 41 28

