Dieppe

[Marché] Zen-artisanal

Salle Paul Eluard / 5 Rue Thiers Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30 2026-05-31

‍♀️✨ Week-end Zen & Artisanal à Dieppe ✨ ️

La salle Paul Éluard accueille un week-end placé sous le signe du bien-être, de la détente et de l’artisanat les 30 et 31 mai 2026.

Durant deux jours, venez rencontrer une dizaine d’exposants autour de l’univers zen et artisanal soins, relaxation, massages, bougies, senteurs, décoration et créations artisanales seront à découvrir dans une ambiance conviviale et apaisante.

️ Entrée gratuite

Une tombola sera organisée tout au long du week-end avec de nombreux lots à gagner.

Tirage au sort le dimanche vers 18h.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour prendre soin de soi et découvrir des créateurs passionnés ✨ .

Salle Paul Eluard / 5 Rue Thiers Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie auxmainsdenergie00@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : [Marché] Zen-artisanal

L’événement [Marché] Zen-artisanal Dieppe a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie