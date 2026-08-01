Marchéde producteurs locaux à la ferme Sahouret Sauveterre-de-Béarn
jeudi 13 août 2026 · Sauveterre-de-Béarn
Informations pratiques
Sauveterre-de-Béarn
Marchéde producteurs locaux à la ferme Sahouret
36 chemin d’Oreyte- Maison Ange Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 18:00:00
fin : 2026-08-13 22:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Venez rencontrer les producteurs et déguster directement sur place les produits locaux dans une ambiance musicale et un cadre champêtre grillades, fromages, miel, tapas, bières, vin, pâtisseries, pain…
Le début de soirée sera animé par les Chancaires de St Pe de Leren, musiques et danses béarnaises à vous faire chavirer le verre !
Puis viendra le Karaoké ! vous rentrez en piste… à vous de jouer… micro en main… vous nous ferez profiter de vos douces voix mélodieuses… .
36 chemin d’Oreyte- Maison Ange Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 87 14 14
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English : Marchéde producteurs locaux à la ferme Sahouret
L’événement Marchéde producteurs locaux à la ferme Sahouret Sauveterre-de-Béarn a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Béarn des Gaves
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