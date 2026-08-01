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Marchéde producteurs locaux à la ferme Sahouret Sauveterre-de-Béarn

jeudi 13 août 2026 · Sauveterre-de-Béarn

Marchéde producteurs locaux à la ferme Sahouret Sauveterre-de-Béarn

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
36 chemin d'Oreyte- Maison Ange
Ville
64390 Sauveterre-de-Béarn
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Sauveterre-de-Béarn

Marchéde producteurs locaux à la ferme Sahouret

36 chemin d’Oreyte- Maison Ange Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 18:00:00
fin : 2026-08-13 22:00:00

Date(s) :
2026-08-13

Venez rencontrer les producteurs et déguster directement sur place les produits locaux dans une ambiance musicale et un cadre champêtre grillades, fromages, miel, tapas, bières, vin, pâtisseries, pain…
Le début de soirée sera animé par les Chancaires de St Pe de Leren, musiques et danses béarnaises à vous faire chavirer le verre !
Puis viendra le Karaoké ! vous rentrez en piste… à vous de jouer… micro en main… vous nous ferez profiter de vos douces voix mélodieuses…   .

36 chemin d’Oreyte- Maison Ange Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 87 14 14 

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English : Marchéde producteurs locaux à la ferme Sahouret

L’événement Marchéde producteurs locaux à la ferme Sahouret Sauveterre-de-Béarn a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Béarn des Gaves

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