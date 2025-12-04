Marché(g)art Esox Lucius Saint-Maurice-lès-Châteauneuf
Marché(g)art Esox Lucius Saint-Maurice-lès-Châteauneuf samedi 13 décembre 2025.
Marché(g)art
Esox Lucius 140 route de la gare Saint-Maurice-lès-Châteauneuf Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-28
Date(s) :
2025-12-13
Esox Lucius organise sa deuxième exposition-vente d’œuvres d’artistes.
Nous vous proposerons peintures, dessins, sculptures, œuvre textiles ou céramiques, éditions et multiples d’artistes (livres, t-shirts, objets étranges)… pour des prix allant de 3 à 300 euros.
Avec les œuvres de Pierre Abernot, Hugues Allamargot, Johanna Autin, Benjamin Grivot, Alice Charton, Guillaume Constantin, Valère Costes, Joris Creuze, Christophe Cuzin, Lucie Drazek, Aynkán Dropsy Giménez & Minerva Melissa, Rolan Dropsy, Sammy Engrammer, Gérard Fabre, Patrice Ferrari, Maëva Ferreira Da Costa, Matice Follis, Julie C. Fortier, Geneviève Garcia Gallo, Vincent Ganivet, Jacqueline Gueux, Muriel Issard + Ross Louis + Manuel Zenner, François Martin, Fanny Maugey, Nitsa Meletopoulos, Thomas Moesl, Julie Morel, Numa Droz, Eric Pasquiou, Daniel Pontoreau, Marie Revillot, Marilu Savio, Ségolène Thuillart, Marie-Charlotte Urena, Michael Wittassek, Yassine Zaïat.
Ouverture de 13h à 19h
Samedi 13 Dimanche 14,
du Mercredi 17 au Mardi 23,
Samedi 27 Dimanche 28
ou sur rendez-vous. Entrée libre .
Esox Lucius 140 route de la gare Saint-Maurice-lès-Châteauneuf 71740 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 84 35 97 esoxlucius.art@gmail.com
English : Marché(g)art
L’événement Marché(g)art Saint-Maurice-lès-Châteauneuf a été mis à jour le 2025-12-01 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais