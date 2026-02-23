Marcher autrement Rencontre avec l’asso. Chiens guides d’aveugles de l’Ouest rue Dixmude Lesneven

Marcher autrement Rencontre avec l’asso. Chiens guides d’aveugles de l’Ouest

rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 10:30:00

fin : 2026-03-07 12:30:00

Date(s) :

2026-03-07

Dans le cadre de l’exposition Lire autrement

10h30 Atelier d’initiation au guidage d’une personne mal ou non voyante sur inscription

11h Rencontre avec Lully, chien-guide, et son maître .

rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 21 12 47

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marcher autrement Rencontre avec l’asso. Chiens guides d’aveugles de l’Ouest

L’événement Marcher autrement Rencontre avec l’asso. Chiens guides d’aveugles de l’Ouest Lesneven a été mis à jour le 2026-02-23 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne