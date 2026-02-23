Marcher autrement Rencontre avec l’asso. Chiens guides d’aveugles de l’Ouest rue Dixmude Lesneven
Marcher autrement Rencontre avec l’asso. Chiens guides d’aveugles de l’Ouest rue Dixmude Lesneven samedi 7 mars 2026.
Début : 2026-03-07 10:30:00
fin : 2026-03-07 12:30:00
2026-03-07
Dans le cadre de l’exposition Lire autrement
10h30 Atelier d’initiation au guidage d’une personne mal ou non voyante sur inscription
11h Rencontre avec Lully, chien-guide, et son maître .
rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 21 12 47
English : Marcher autrement Rencontre avec l’asso. Chiens guides d’aveugles de l’Ouest
