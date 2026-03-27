Marcher, découvrir, aimer Arcachon ! A la découverte de la Ville Impériale

Parc Mauresque Arcachon Gironde

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-22 2026-05-06 2026-05-20 2026-06-03 2026-06-17

Découvrir rue par rue le quartier historique fondé sous Napoléon III.

Rendez-vous dans le Parc Mauresque par l’Association Angel. .

Parc Mauresque Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 15 58 54

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English : Marcher, découvrir, aimer Arcachon ! A la découverte de la Ville Impériale

L’événement Marcher, découvrir, aimer Arcachon ! A la découverte de la Ville Impériale Arcachon a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Arcachon