Marcher, découvrir, aimer Arcachon ! Arcachon

Arcachon Gironde
Tarif : – –
Date : mercredi 11 février 2026
Début : 2026-02-11
fin : 2026-02-11
Date(s) :
2026-02-11
Marcher tout en apprenant, l’histoire, les anecdotes, l’architecture avec un fil conducteur et des surprises sur le parcours qui est différent à chaque fois !
Laissez-vous conter l’histoire de la ville à travers d’anecdotes et des explications captivantes, vous découvrirez l’architecture unique d’Arcachon, ses monuments emblématiques et les secrets de son histoire.
Une balade enrichissante et conviviale pour tous les publics !
Réservation nécessaire. .
Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 15 58 54
