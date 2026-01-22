Marcher, découvrir, aimer Arcachon !

Arcachon Gironde

2026-02-11

Marcher tout en apprenant, l’histoire, les anecdotes, l’architecture avec un fil conducteur et des surprises sur le parcours qui est différent à chaque fois !

Laissez-vous conter l’histoire de la ville à travers d’anecdotes et des explications captivantes, vous découvrirez l’architecture unique d’Arcachon, ses monuments emblématiques et les secrets de son histoire.

Une balade enrichissante et conviviale pour tous les publics !

Réservation nécessaire. .

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 15 58 54

