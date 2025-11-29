Marcher ensemble, voir autrement Saint-Maurice-le-Girard
Marcher ensemble, voir autrement Saint-Maurice-le-Girard samedi 29 novembre 2025.
Marcher ensemble, voir autrement
Salle de Saint Maurice Saint-Maurice-le-Girard Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Randonnée pédestre cabaret/chorales et repas
Pour soutenir la recherche sur la maladie de la rétinite pigmentaire.
Organisés par l’association Des lucioles dans la rétine .
Randonnée pédestre 5kms de 10h à 12h.
Cabaret chorales à 15h30.
Repas à partir de 19h.
Réservations au 06 98 85 85 69. .
Salle de Saint Maurice Saint-Maurice-le-Girard 85390 Vendée Pays de la Loire +33 6 98 85 85 69
English :
Walking tour cabaret/chorals and meal
German :
Wanderung Kabarett/Chor und Essen
Italiano :
Tour a piedi musica cabaret/corale e pasto
Espanol :
Visita a pie cabaret/música coral y comida
L’événement Marcher ensemble, voir autrement Saint-Maurice-le-Girard a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin