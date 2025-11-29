Marcher ensemble, voir autrement Saint-Maurice-le-Girard

Marcher ensemble, voir autrement

Salle de Saint Maurice Saint-Maurice-le-Girard Vendée

Début : 2025-11-29 10:00:00

Randonnée pédestre cabaret/chorales et repas

Pour soutenir la recherche sur la maladie de la rétinite pigmentaire.

Organisés par l’association Des lucioles dans la rétine .

Randonnée pédestre 5kms de 10h à 12h.

Cabaret chorales à 15h30.

Repas à partir de 19h.

Réservations au 06 98 85 85 69. .

Salle de Saint Maurice Saint-Maurice-le-Girard 85390 Vendée Pays de la Loire +33 6 98 85 85 69

English :

Walking tour cabaret/chorals and meal

German :

Wanderung Kabarett/Chor und Essen

Italiano :

Tour a piedi musica cabaret/corale e pasto

Espanol :

Visita a pie cabaret/música coral y comida

