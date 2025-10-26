Marcher et courir contre le cancer Lachapelle-Auzac

Marcher et courir contre le cancer Lachapelle-Auzac dimanche 26 octobre 2025.

Marcher et courir contre le cancer

Reyrevignes Lachapelle-Auzac Lot

Tarif : 8 – 8 – 12 EUR

Début : 2025-10-26 07:30:00

2025-10-26

Manifestation sportive et solidaire organisée au profit de la Ligue contre le cancer. Elle propose des parcours de trail chronométrés et des randonnées accessibles à tous, à travers les sentiers de Reyrevignes. L’événement associe défi physique et engagement pour une cause de santé publique .

Reyrevignes Lachapelle-Auzac 46320 Lot Occitanie +33 6 70 02 38 65

English :

Sports and solidarity event organized in aid of the Ligue contre le cancer (League Against Cancer)

German :

Sportliche und solidarische Veranstaltung, die zugunsten der Krebsliga organisiert wird

Italiano :

Evento sportivo e di solidarietà organizzato a favore della Lega contro il cancro

Espanol :

Evento deportivo y solidario a favor de la Liga Contra el Cáncer

