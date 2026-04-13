MARCHER LA VILLE: Rivières urbaines, des corridors pour la faune et la flore, Autre lieu, Genève

MARCHER LA VILLE: Rivières urbaines, des corridors pour la faune et la flore Dimanche 19 avril, 14h00 Autre lieu

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-19T14:00:00+02:00 – 2026-04-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-19T14:00:00+02:00 – 2026-04-19T17:00:00+02:00

Evénement complet / INSCRIPTIONS CLOSES

Promenade au bord de l’Arve et du Rhône pour redécouvrir les rivières urbaines et leur rôle écologique en ville.

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://rivieresurbaines.eventwise.ch/inscription-9585/fr »}] [{« link »: « https://rivieresurbaines.eventwise.ch/inscription-9585/fr »}]

Dans le cadre de son année de mairie, Alfonso Gomez a souhaité proposer des marches collectives et participatives pour créer des moments de rencontres et de partage.

© Ville de Genève / Mathlide Veuthey