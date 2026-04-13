MARCHER LA VILLE: Rivières urbaines, des corridors pour la faune et la flore, Autre lieu, Genève
MARCHER LA VILLE: Rivières urbaines, des corridors pour la faune et la flore, Autre lieu, Genève dimanche 19 avril 2026.
MARCHER LA VILLE: Rivières urbaines, des corridors pour la faune et la flore Dimanche 19 avril, 14h00 Autre lieu
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-19T14:00:00+02:00 – 2026-04-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-19T14:00:00+02:00 – 2026-04-19T17:00:00+02:00
Evénement complet / INSCRIPTIONS CLOSES
Promenade au bord de l’Arve et du Rhône pour redécouvrir les rivières urbaines et leur rôle écologique en ville.
INSCRIVEZ-VOUS ICI
Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://rivieresurbaines.eventwise.ch/inscription-9585/fr »}] [{« link »: « https://rivieresurbaines.eventwise.ch/inscription-9585/fr »}]
Dans le cadre de son année de mairie, Alfonso Gomez a souhaité proposer des marches collectives et participatives pour créer des moments de rencontres et de partage.
© Ville de Genève / Mathlide Veuthey
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