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MARCHER LA VILLE: Rivières urbaines, des corridors pour la faune et la flore, Autre lieu, Genève

MARCHER LA VILLE: Rivières urbaines, des corridors pour la faune et la flore, Autre lieu, Genève

MARCHER LA VILLE: Rivières urbaines, des corridors pour la faune et la flore, Autre lieu, Genève dimanche 19 avril 2026.

Lieu : Autre lieu

Adresse : Genève

Ville : 1204 Genève

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Tarif : Gratuit

MARCHER LA VILLE: Rivières urbaines, des corridors pour la faune et la flore Dimanche 19 avril, 14h00 Autre lieu

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-19T14:00:00+02:00 – 2026-04-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-19T14:00:00+02:00 – 2026-04-19T17:00:00+02:00

Evénement complet / INSCRIPTIONS CLOSES
Promenade au bord de l’Arve et du Rhône pour redécouvrir les rivières urbaines et leur rôle écologique en ville.

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Dans le cadre de son année de mairie, Alfonso Gomez a souhaité proposer des marches collectives et participatives pour créer des moments de rencontres et de partage.

© Ville de Genève / Mathlide Veuthey

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