Marcher pour Octobre Rose FDC 71 Le Moulin Gandin Viré

Marcher pour Octobre Rose FDC 71 Le Moulin Gandin Viré samedi 11 octobre 2025.

Marcher pour Octobre Rose

FDC 71 Le Moulin Gandin 24 rue des 2 Moulins Viré Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 08:00:00

fin : 2025-10-11 13:00:00

Date(s) :

2025-10-11

1-5-10 km. .

FDC 71 Le Moulin Gandin 24 rue des 2 Moulins Viré 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 92 71 fdc71@chasseurdefrance.com

English : Marcher pour Octobre Rose

German : Marcher pour Octobre Rose

Italiano :

Espanol :

L’événement Marcher pour Octobre Rose Viré a été mis à jour le 2025-09-30 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)