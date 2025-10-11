Marcher pour Octobre Rose FDC 71 Le Moulin Gandin Viré
Marcher pour Octobre Rose FDC 71 Le Moulin Gandin Viré samedi 11 octobre 2025.
Marcher pour Octobre Rose
FDC 71 Le Moulin Gandin 24 rue des 2 Moulins Viré Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 08:00:00
fin : 2025-10-11 13:00:00
Date(s) :
2025-10-11
1-5-10 km. .
FDC 71 Le Moulin Gandin 24 rue des 2 Moulins Viré 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 92 71 fdc71@chasseurdefrance.com
English : Marcher pour Octobre Rose
German : Marcher pour Octobre Rose
Italiano :
Espanol :
L’événement Marcher pour Octobre Rose Viré a été mis à jour le 2025-09-30 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)