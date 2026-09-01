Marcher pour octobre rose Le Moulin Gandin Viré

Informations pratiques

Viré

Marcher pour octobre rose

Le Moulin Gandin 24, rue des 2 moulins Viré Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 08:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Une randonnée ouverte à tous.

3 parcours pour allier nature, convivialité et soutien à la lutte contre le cancer du sein : 1 km sentier nature pédagogique et immersif (gratuit), 5 km, 10km.

Sur place : expo photos, Village Rose avec animations bien-être et stand d’informations, food trucks.

Les bénéfices seront reversés à des associations de lutte contre le cancer. .

Le Moulin Gandin 24, rue des 2 moulins Viré 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 02 12 09 56 fdc71@chasseurdefrance.com

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English : Marcher pour octobre rose

L’événement Marcher pour octobre rose Viré a été mis à jour le 2026-09-08 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III