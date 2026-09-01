Marcher pour octobre rose Le Moulin Gandin Viré
samedi 19 septembre 2026 · Le Moulin Gandin · Viré
Informations pratiques
Viré
Marcher pour octobre rose
Le Moulin Gandin 24, rue des 2 moulins Viré Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 08:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Une randonnée ouverte à tous.
3 parcours pour allier nature, convivialité et soutien à la lutte contre le cancer du sein : 1 km sentier nature pédagogique et immersif (gratuit), 5 km, 10km.
Sur place : expo photos, Village Rose avec animations bien-être et stand d’informations, food trucks.
Les bénéfices seront reversés à des associations de lutte contre le cancer. .
Le Moulin Gandin 24, rue des 2 moulins Viré 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 02 12 09 56 fdc71@chasseurdefrance.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marcher pour octobre rose
L’événement Marcher pour octobre rose Viré a été mis à jour le 2026-09-08 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III
À voir aussi à Viré (Saône-et-Loire)
- Marcher pour Octobre Rose Le Moulin Gandin Viré 19 septembre 2026
- Exposition : granit, mémoire de pierre, Porte-Horloge, Vire 19 septembre 2026
- Démonstration : visite des ateliers de fabrication Guy Degrenne, Vire Normandie, Vire 19 septembre 2026
- Circuit : randonnée de chant et de pierre, Porte-Horloge, Vire 20 septembre 2026
- 25e Printemps du cru Viré-Clessé Au coeur des villages Viré 17 avril 2027