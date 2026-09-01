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AGENDA · Viré

Marcher pour octobre rose Le Moulin Gandin Viré

samedi 19 septembre 2026 · Le Moulin Gandin · Viré

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Le Moulin Gandin
Adresse
24, rue des 2 moulins
Ville
71260 Viré
Département
Saône-et-Loire
Tarif
0 0 0 Tarif enfant Tarif enfant

Viré

Marcher pour octobre rose

Le Moulin Gandin 24, rue des 2 moulins Viré Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 08:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Une randonnée ouverte à tous.
3 parcours pour allier nature, convivialité et soutien à la lutte contre le cancer du sein : 1 km sentier nature pédagogique et immersif (gratuit), 5 km, 10km.

Sur place : expo photos, Village Rose avec animations bien-être et stand d’informations, food trucks.

Les bénéfices seront reversés à des associations de lutte contre le cancer.   .

Le Moulin Gandin 24, rue des 2 moulins Viré 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 02 12 09 56  fdc71@chasseurdefrance.com

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English : Marcher pour octobre rose

L’événement Marcher pour octobre rose Viré a été mis à jour le 2026-09-08 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III

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